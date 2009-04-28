Europarat lobt Serbien

Die serbische Regierung sollte in Zukunft einen Dialog mit allen betroffenen politischen Akteuren über die Entwicklung im Kosovo führen, hieß es in der Entschließung der Versammlung. Auch die Zusammenarbeit mit dem internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag habe sich "stark verbessert".



Kritisiert wurde die Demokratie-Entwicklung beim Wahlrecht, im Parlament und bei der Dezentralisierung. Das imperative Mandat, das den Abgeordneten an den Auftrag seiner Wähler bindet, sollte abgeschafft werden, hieß es. Eine tiefgreifende Justizreform sollte die Korruption und den politischen Einfluss auf Staatsanwälte und das Justizpersonal beseitigen. (APA)