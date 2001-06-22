Der belgische Finanzminister Didier Reynders hat sich in die laufende Europasteuer-Debatte eingeklinkt: Er will in den kommenden sechs Monaten seinen Vorsitz im EU-Finanzministerrat nutzen, das Thema eingehender zu erörtern. Reynders legt allerdings auf die Feststellung wert, dass eine solche Steuer nicht zu einer Erhöhung der Abgabenlast in der EU führen dürfe. Selbst die EU-Kommission wolle bald eine Erklärung vorlegen, die Vorschläge für eine direkte EU-Steuer enthalten werde, so Reynders.



Auch Wolfgang Schüssel hat sich diese Woche anlässlich einer Europa- Enquete im Parlament für eine Diskussion über die Europasteuer ausgesprochen, bei der allerdings prinzipielle Skepsis angebracht sei. Schüssel war ebenfalls der Ansicht, dass es nicht zu einer Erhöhung der gesamten Steuerlast kommen dürfe.