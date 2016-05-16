Ewald STADLER macht sich für Norbert HOFER stark

Der sicher als zumindest FPÖ-kritisch einzustufende Ewald Stadler, dessen zerrüttetes Verhältnis zu seiner früheren Partei FPÖ mehr als glaubhaft und nachvollziehbar ist, hat gemeinsam mit dem Vorstand der REFORMKONSERVATIVEN eine Wahlempfehlung für Norbert Hofer abgegeben.











Bei der Stichwahl am 22. Mai treffen in Wahrheit 2 Kandidaten mit Weltanschauungen aufeinander die diametral entgegengesetzt sind und die Österreicher und Österreicherinnen setzen ein Zeichen wohin sich unser Land bewegen soll.











Auf der einen Seite steht mit Dr. Alexander Van der Bellen eine Person, die die Nationalstaaten abschaffen möchte damit Österreich noch stärker fremdbestimmt ist und der anscheinend die Ansicht vertritt, dass Europa und speziell Österreich die Probleme der ganzen Welt zu lösen hat und weitere 100.000te wahrscheinlich aber weitere Millionen Flüchtlinge verkraftbar sind. Laut jungen GRÜNEN, die übrigends vor seiner Wahl ausdrücklich warnen, ist bzw. war er auch ein ausdrücklicher TTIP- bzw. Bankenrettungsbefürworter.











Norbert Hofer hingegen steht für einer Rückverlagerung von Kompetenzen aus Brüssel und dafür, dass wir wissen, wer zu uns kommt und ob es sich um wirklich VERFOLGTE handelt, denen es unsere Christenpflicht ist, zu helfen.











Ich bin davon überzeugt, dass die Wähler am Sonntag die richtige Entscheidung im Interesse unseres Landes treffen werden.