Ewige Diskussionen

Es wäre keine Überraschung, wenn Didi Constantini Andreas Ivanschitz ins nächste ÖFB-Aufgebot berufen würde. Er ist sofort zum Stammspieler in Mainz geworden, hat gute Leistungen gezeigt und sogar getroffen. Es wäre allerdings auch keine Überraschung, wenn Ivanschitz nicht dabei ist. Erstens sind beide Kapitäne beim nächsten Länderspiel nicht dabei, weshalb die Kapitäns-Diskussion neu aufkochen würde. Und zweitens passt ein Spieler wie Ivanschitz nicht wirklich ins Konzept von Constantini. Im zentralen Mittelfeld setzt er auf zwei Defensivspieler, da wäre Ivanschitz fehlbesetzt. Auf der Seite vertraute Constantini bisher auf schnelle, trickreiche Spieler wie Jantscher, Hölzl, Korkmaz und Arnautovic. Da passt Ivanschitz auch nicht wirklich hinein. Aber egal, wie sich Constantini entscheidet: Über Ivanschitz wird weiter diskutiert werden.