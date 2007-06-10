Ex-Außenminister will Guantanamo schließen

"Guantanamo ist ein großes, großes Problem geworden", erklärte Powell in der Sendung Meet the Press auf NBC: "Wir habend as Vertrauen der Welt in das amerikanische Justizsystem erschüttert." Die terroristischer Aktivitäten verdächtigten Gefangenen des Lagers haben praktisch keinen rechtlichen Status. Sie gelten weder als Kriegsgefangene noch erhalten sie ein strafrechtliches Verfahren. Die meisten haben nicht einmal Kontakt zu Anwälten.



"Wenn es nach mir ginge, würde ich Guantanamo nicht morgen schließen, sondern heute Nachmittag", zog Powell die Folgerung. Powell wurde eben von dem aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama als außenpolitischer Berater engagiert.



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