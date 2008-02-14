Ex-ÖBB-Aufseher kritisiert die Bahn

Die ÖBB müssen für risikobehaftete CDOs (Collateralized Debts Obligations, forderungsbesicherte Wertpapiere, Anm.) 2005, 2006 und 2007 kumuliert voraussichtlich rund 150 Mio. Euro an Rückstellungen bilden. Die Bewertung für 2007 läuft aber noch.



Allerdings gibt es eine Diskussion, ob die Richtlinien nicht geändert werden sollten. "Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungskanzlei prüft", sagte ein ÖBB-Sprecher der "Wiener Zeitung". Ende Februar werde das Ergebnis vorliegen, danach könnte der ÖBB-Aufsichtsrat als Konsequenz die Geschäftsordnung ändern.



Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen war zu erfahren, dass ÖBB-Chef Martin Huber 2005 trotz der damals geltenden Geschäftsordnung eine außerordentliche Aufsichtsratspflicht für das Hypothekenportfolio angeregt habe. Warum trotz dieser Vorsichtsmaßnahme der drohende Verlust nicht früher erkannt wurde, ist unklar. Die Bahn wollte diese Version freilich nicht bestätigen: "Wir weisen diese Darstellung zurück, alles ist korrekt abgelaufen", sagt die Bahn in einer ersten Stellungnahme.