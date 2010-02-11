Ex-US-Präsident Clinton in Spital eingeliefert

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Washington. Der frühere US-Präsident Bill Clinton ist am Donnerstag in ein New Yorker Spital eingeliefert worden. Das berichten mehrere US-Sender, darunter CNN und ABC.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
CNN berichtete von Brustschmerzen. Von einem möglichen Herzinfarkt wurde berichtet. Clinton musste sich im Jahr 2004 in New York einer vierfachen Bypass-Operation unterziehen.