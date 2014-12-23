Exempel statuiert: Obama ignorierte männliche Journalisten

Bei seiner Jahresabschluss-Pressekonferenz hat US-Präsident Barack Obama in diesem Jahr ein kleines Exempel statuiert. Vor seinem Urlaub nach Hawaii stellte er sich wieder den Fragen der Journalisten, tat allerdings etwas Unerwartetes: Er beantwortete nur Fragen der weiblichen Medien-Vertreter, alle Interviews mit den Männern wurden abgesagt.



Thematisch drehte sich alles um wirtschaftliche Entwicklungen, den Hacker-Angriff auf Sony und Nordkorea sowie um die Kuba-Verhältnisse.



Ein Zeichen setzen



Mit seiner Entscheidung, die Männer bei dieser Pressekonferenz komplett zu ignorieren, wollte Obama ein Zeichen setzen. "Es ist eine Tatsache, dass viele Frauen Tag für Tag in der Nachrichtenbranche arbeiten und den harten Job verrichten, über die Aktivitäten des US-Präsidenten zu berichten", sagte Pressesprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest. Darauf wolle man aufmerksam machen, und entschied sich zu der Aktion, als die Liste der Journalisten vorlag.



Auf Twitter folgte eine Welle der Zustimmung. Barack Obamas Augenmerk auf die Rechte der Frauen und Gleichberechtigung in der Gesellschaft kommt an. Wie sich wohl die Männer gefühlt haben? Das kann wohl so manche Frau beantworten.



