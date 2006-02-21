Exil-Tibeter gegen Google

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Von WZ Online
Exil-Tibeter haben in Indien gegen die zensierte Google-Suche in China protestiert. Sie versammelten sich mit Plakaten in der nordindischen Stadt Dharmsala, wo die Exilregierung Tibets ihren Sitz hat.
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In 30.000 E-Mails wurden Internet-Nutzer in aller Welt aufgefordert, am Tag der Protestaktion die Google-Site zu boykottieren.
Der Start der Google-Suche in China unter der chinesischen Domain google.cn ist auch international heftig kritisiert worden. Google und andere Unternehmen wie Yahoo und MSN mussten sich deshalb nun vor dem US-Kongress verantworten.