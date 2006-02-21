Exil-Tibeter gegen Google

In 30.000 E-Mails wurden Internet-Nutzer in aller Welt aufgefordert, am Tag der Protestaktion die Google-Site zu boykottieren.



Der Start der Google-Suche in China unter der chinesischen Domain google.cn ist auch international heftig kritisiert worden. Google und andere Unternehmen wie Yahoo und MSN mussten sich deshalb nun vor dem US-Kongress verantworten.