Exit Poll: Hilde Zach in Innsbruck vorne

Bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl könnte Bürgermeisterin Hilde Zach von der Liste "Für Innsbruck" die relative Mehrheit geschafft haben. Laut einer vom ORF in Auftrag gegebenen Exit Poll könnte sie 28,5 Prozent der Stimmen erreicht haben. Auf Platz zwei lägen die Grünen mit 23,5 Prozent. Die SPÖ käme auf 19,8 Prozent, die offizielle VP-Liste auf 15,3 Prozent.
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Weit abgeschlagen wären nach der Umfrage die Freiheitlichen, die auf 2,5 Prozent kämen. Die Liste des VP-LAbg. Rudi Federspiel würde 5,6 Prozent erreichen.
Die Umfrage weist eine Schwankungsbreite von vier Prozent auf.
Die Wahlbeteiligung dürfte nach übereinstimmenden Aussagen der verschiedenen Listenbüros zwischen 57 und 60 Prozent liegen. Vor sechs Jahren waren nicht einmal 60 Prozent zu den Urnen geschritten.
Im Jahr 2000 lag "Für Innsbruck" bei 36,3 Prozent. Die Grünen hatten damals 12,6 Prozent, die SPÖ 11,7 Prozent, die ÖVP 11,5 Prozent. Die FPÖ hatte 7,8 Prozent erreicht, die Liste Federspiel 6,7 Prozent.