Exit Poll: Hilde Zach in Innsbruck vorne

Weit abgeschlagen wären nach der Umfrage die Freiheitlichen, die auf 2,5 Prozent kämen. Die Liste des VP-LAbg. Rudi Federspiel würde 5,6 Prozent erreichen.



Die Umfrage weist eine Schwankungsbreite von vier Prozent auf.



Die Wahlbeteiligung dürfte nach übereinstimmenden Aussagen der verschiedenen Listenbüros zwischen 57 und 60 Prozent liegen. Vor sechs Jahren waren nicht einmal 60 Prozent zu den Urnen geschritten.



Im Jahr 2000 lag "Für Innsbruck" bei 36,3 Prozent. Die Grünen hatten damals 12,6 Prozent, die SPÖ 11,7 Prozent, die ÖVP 11,5 Prozent. Die FPÖ hatte 7,8 Prozent erreicht, die Liste Federspiel 6,7 Prozent.