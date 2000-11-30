"Expertensystem" für Reiche und Superreiche

Neben Themen wie private Vermögensanalyse und richtiges Veranlagen werden vor allem aktuelle steuerliche Hinweise geboten.



So können bereits passende Details aus dem Steuerreformpaket 2001 abgefragt und auf die persönliche Vermögenssituation des Users projiziert werden. Probleme, die sich aus dem Speicher des Bankcomputers nicht direkt beantworten lassen, werden von den Experten des Instituts per individuellen E-Mails bearbeitet.



Online-Sofortauskunft rund um die Uhr



Die neuartige ad hoc Internet-Beratung auf Online-Abruf rund um die Uhr soll in Zukunft sukzessive erweitert werden. Vorgesehen dafür sind die Themenbereiche "internationale Steuerplanung" sowie die optimale Darstellung von Immobilien und Agrarbetrieben als Veranlagungsobjekte. Die Aufarbeitung der einzelnen Wissensgebiete sowie die web-gerechte Darstellung und Vernetzung haben etwa ein Jahr in Anspruch genommen. Als Mitarbeiter konnten Konsulenten aus allen Gebieten der Steuer-, Rechts- und Veranlagungsbereiche herangezogen werden: ein "Netzwerk aus Top-Spezialisten", wie die Bank mit noblem Understatement bemerkt.



Nichts für kleine Bausparer



Das angesehene Bankhaus ist freilich nichts für kleine Bausparer. Man betreut derzeit nach eigener Angabe etwa 4.000 wohlhabende Familien als Kunden, 20% der möglicher Weise in Frage kommenden heimischen Klientel. Dem entsprechend ist das neue Expertenservice auch genau auf den Orientierungsbedarf dieser Edelkundschaft zugeschnitten.



(Für Gutbetuchte, die es versuchen möchten: www.expertensystem.at)