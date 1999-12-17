Exportoffensive beginnt zu greifen

Ein zentraler Stellenwert kommt dabei der Finanzierungsgarantiegesellschaft (FGG) zu, die zu einer Investitionsgesellschaft ausgebaut wurde und österreichische Direktinvestitionen im Ausland



unterstützt. Nach Erhöhung des FGG-Stammkapitals um 150 Mill. Schilling (10,9 Mill. Euro) erfolgte bereits eine erste Beteiligung an einer Projektentwicklungsgesellschaft in Ungarn, weitere



Beteiligungen an Investitionsgesellschaften in östlichen Nachbarländern sollen folgen. Mit einem neuen Garantierahmen von 10 Mrd. Schilling soll zudem über Fondsmodelle · wie dem Asien-und



Lateinamerika-Fonds · Eigenkapital für Internationalisierungsprojekte mobilisiert werden. Seit 1998 können heimische Firmen durch neue Markterschließungsinstrumente der Oesterreichischen Kontrollbank



(OeKB) Chancen in Hoffnungsmärkten relativ risikofrei nutzen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden dabei von der Österreichischen Exportfonds-Gesellschaft betreut. Als weiteres



Exportförderungsinstrument wurden bereits 15 Cluster gebildet, die als strategische Firmenkooperationen die Erschließung von Auslandsmärkten forcieren, und an denen bereits 293 heimische Unternehmen



teilnehmen. Im "Exportfit"-Programm wurde die Exporttauglichkeit von Firmen und Produkten untersucht. 280 Firmen haben mit Beratern der Wirtschaftskammer Exportstrategien entwickelt, 30 sind bereits



auf neuen Märkten aktiv.