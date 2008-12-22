Eybl International stürzt ab

Die größten Tagesgewinner waren Josef Manner mit plus 5,26 Prozent auf 40,00 Euro (380 Aktien), Wiener Privatbank mit plus 4,39 Prozent auf 14,50 Euro (95 Aktien) und Oberbank Stämme mit plus 0,92 Prozent auf 43,90 Euro (1.650 Aktien).



Die größten Verlierer waren Eybl International mit minus 24,76 Prozent auf 0,79 Euro (2.450 Aktien), Stadlauer Malzfabrik mit minus 8,00 Prozent auf 23,00 Euro (15 Aktien) und UBM Realitätenentwicklung mit minus 7,14 Prozent auf 26,00 Euro (770 Aktien).



Das Grundkapital der Eybl International AG beträgt EUR



14.400.000,00 und teilt sich auf 14,4 Millionen Stück auf



Inhaber lautende, stimmberechtigte Stammaktien auf.