Eybl International stürzt ab

Bei den im Standard Market Auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag vier Kursgewinnern vier Verlierer und zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Eybl International mit 2.450 Aktien (Einfachzählung).
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Die größten Tagesgewinner waren Josef Manner mit plus 5,26 Prozent auf 40,00 Euro (380 Aktien), Wiener Privatbank mit plus 4,39 Prozent auf 14,50 Euro (95 Aktien) und Oberbank Stämme mit plus 0,92 Prozent auf 43,90 Euro (1.650 Aktien).
Die größten Verlierer waren Eybl International mit minus 24,76 Prozent auf 0,79 Euro (2.450 Aktien), Stadlauer Malzfabrik mit minus 8,00 Prozent auf 23,00 Euro (15 Aktien) und UBM Realitätenentwicklung mit minus 7,14 Prozent auf 26,00 Euro (770 Aktien).
Das Grundkapital der Eybl International AG beträgt EUR
14.400.000,00 und teilt sich auf 14,4 Millionen Stück auf
Inhaber lautende, stimmberechtigte Stammaktien auf.