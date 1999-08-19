Eybl schneidet gut ab

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) in der Gruppe legte zum Halbjahr um 54,5% auf 92,7 Mill. Schilling zu, das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 37,1% auf 101,1 Mill. Schilling.



Der Umsatz erhöhte sich gegenüber der Vergleichsperiode 1998 um 17,2% auf 1,84. Mrd. Schilling. Die Automobilindustrie in Deutschland legte hingegen um 6% auf 2,94 Mill. Einheiten zu, erklärte der



Eybl-Vorstand gestern vor Journalisten.



In diesen Kennzahlen sei die Deutsche Bobinet GmbH, die per 31. Juni übernommen wurde, nicht enthalten, so Vorstandschef Rudolf Pauli. Durch Bobinet sei Eybl nun als Komplettanbieter unter den Top 3



in Europas Autotextilbranche gereiht. Bobinet könne derzeit nicht mit "starken Ergebnissen protzen", soll sich aber über Synergieeffekte rasch zu einer ertragsfähigen Tochter entwickeln, so Pauli



weiter. Das EGT das Gesamtjahres soll bei rund 200 Mill. Schilling liegen.