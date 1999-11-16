Fachbuch: Kunstsponsoring als Marketing-Faktor

Mit Kunstsponsoring als Marketing-Faktor beschäftigt sich Brigitte Kössner, Geschäftsführerin der "Initiativen Wirtschaft für Kunst", in ihrem dritten Buch zu Kultursponsoring. Nach den beiden



Bänden Kunstsponsoring I und II (1995 bzw. 1998) bietet das kürzlich auf den Markt gekommene Buch neben aktualisiertem Datenmaterial zum Sponsoringklima in Österreich und international umfangreiche



Ausführungen und Tipps zur erfolgreichen Abwicklung von Sponsoring-Projekten. Zahlreiche Fallbeispiele für Kunstsponsoring durch heimische Unternehmen geben Aufschluss über den Umgang mit dem



Kommunikationsinstrument, das nicht nur hierzulande an Bedeutung gewinnt.