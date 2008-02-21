Falco und die Schönheits-OP

Verhältnismäßig harmlos ist die Forderung von 88.6 an die Stadt Wien, die Ziegelofengasse in Falcogasse umzubenennen. Abgesehen davon, dass es bereits im 6. Bezirk eine Falcostiege gibt, hätte das schier unüberschaubare Konsequenzen: Nicht nur die Straßenplanverleger, sondern auch die Bewohner der 41 Häuser kämen zum Handkuss: Sie müssten überall ihre Adresse ändern lassen . . .



Echt bedenklich ist hingegen das Angebot von Radio Energy: "Es gibt eine Körperstelle, mit der du nicht zufrieden bist? Energy 104,2 erfüllt dir deinen Traum - eine Schönheits-OP!" Die Eltern der jugendlichen Hörer werden sich sicher darüber freuen . . .