Falken und Tauben

Am späten Abend, wenn auch die allerletzten TV-Quotenbringer ihren Dienst zu Ende gebracht haben, ist beim ORF Wissensvermittlung angesagt. Denn bekanntlich scheint der Leitspruch zu lauten: Wer sich zu früh bettet, den bestraft der Küniglberg-Sender. Wer also seine Lektion gelernt hat, bleibt ein wenig länger auf und wird etwa am Mittwoch vom "Weltjournal" auf ORF 2 mit jenen Hintergrundsinformationen versorgt, die zum Verstehen des Nahost-Konfliktes beitragen.
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Unaufdringliche Aufklärungsarbeit besorgte Lorenz Gallmetzer, der in seinem Bericht Bilder toter Kinder zwischen Kommentaren der (vielen) politischen Falken und (wenigen) Tauben lakonisch hinein schnitt. Die Kraft dieser aufwühlenden Bilder entlarvte die zahllosen rhetorischen Hülsen - und machte bewusst, dass einfache Erklärungen oft schlicht zu simpel sind.