Falken und Tauben

Am späten Abend, wenn auch die allerletzten TV-Quotenbringer ihren Dienst zu Ende gebracht haben, ist beim ORF Wissensvermittlung angesagt. Denn bekanntlich scheint der Leitspruch zu lauten: Wer sich zu früh bettet, den bestraft der Küniglberg-Sender. Wer also seine Lektion gelernt hat, bleibt ein wenig länger auf und wird etwa am Mittwoch vom "Weltjournal" auf ORF 2 mit jenen Hintergrundsinformationen versorgt, die zum Verstehen des Nahost-Konfliktes beitragen.