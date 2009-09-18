Falsche Informationen führten zu NATO-Angriff

Einheiten der internationalen Afghanistan-Truppe ISAF oder der Bundeswehr seien aber im Vorfeld des Angriffs nicht in der Nähe der beiden Tanklastzüge gewesen, die von Taliban entführt worden waren.



Um einen Luftschlag ohne Rückbestätigung des ISAF-Hauptquartiers anordnen zu können, müssen nach den NATO-Regeln Soldaten im direkten Feindkontakt sein. Nur weil Klein dies behauptet habe, habe er den Befehl zum Bombenangriff geben können, hieß es laut "FTD" bei der NATO.