Falsche Waggons bei der Pinzgauer Bahn

ÖBB-Sprecher Johannes Gfrerer sagte, dass die Behauptungen zum Teil stimmen. "Da ist ein Körnchen Wahrheit drinnen." Es werde geringfügige Anpassungen geben müssen, vor allem bei den händisch zu bedienenden Weichen. Denn die Gewichte an den Hebeln der Weichen würden ansonsten die Fahrt der Garnituren behindern. Man werde die Hebel und Gewichte kürzen, so Gfrerer.

Breite Fahrzeuge

Die Waggons seien für eine Schmalspurbahn relativ breit und in einer Niederflur-Variante ausgeführt. Trotzdem bestehe keine Gefahr, dass sie die Bahnsteige berühren könnten.



Wie Roman Spiegel, der bei der Pinzgaubahn für das Marketing zuständig ist, sagte, handelt es sich bei den neuen Waggons um ein Fabrikat des slowakischen Unternehmens Zos-Vrutky. Angeschafft werden laut Spiegel eine Lok, zwei Mittelwagen und drei Triebfahrzeuge.



Ob die Garnituren noch von den ÖBB oder bereits vom neuen Betreiber in Dienst gestellt werden, ist noch unklar. Denn ab Anfang 2008 kümmert sich das Land Salzburg um die Pinzgauer Strecke.