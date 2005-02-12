Falscher Journalist im Weißen Haus

Der Mann, der sich unter dem Namen Jim Gannon für eine republikanische Internet-Seite namens Talon News im Weißen Haus akkreditieren ließ und durch besonders Bush-freundliche Fragen auffiel, wurde von demokratischen Bloggern enttarnt. Es handelt sich um



einen eingeschriebenen Republikaner namens James Dale Guckert, einen Waffenliebhaber, der pikanterweise mit einer Reihe von pornografischen Websites mit Verbindungen zu männlicher Prostitution im Zusammenhang steht. Dem Mann war zuvor die Akkreditierung im amerikanischen Senat verweigert worden.



Die demokratische Senatorin Louise Slaughter sieht in der Affäre Gannon/Guckert versteckte Propaganda für die Bush-Administration und bezeichnete es als alarmierend, dass er so leicht ins Weiße Haus gelangen konnte und dort Zugang zu vertraulichen Dokumenten der CIA bekommen hat.