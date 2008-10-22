Falsches Signal

Susanne Pumper ist (war?) eine gute Läuferin. Angenommen sie ist ein einziges Mal vom rechten, also sauberen Weg abgekommen, ist ein einziges Mal dem falschen Ehrgeiz (Siege sind wichtiger als Leistung) erlegen, dann wäre es nicht verhältnismäßig, ihr im Sport auf alle Ewigkeit hinaus sämtliche Wege zu verbauen, ihr nicht einmal zu erlauben, einen Hobby-Lauf zu organisieren.