Familien-Allergie

Eine handfeste Allergie auf jede Art von Familienleben konnte man bei Xaver Schwarzenbergers neuestem Regiewerk "Copacabana" (Mi., ORF 2) entwickeln. Mutter Maria (Nicole Heesters), die schon lange ein Verhältnis (mit Friedrich v. Thun) nebenbei hat, will sich ausgerechnet am 35. Hochzeitstag von ihrem Mann Herbert (Bruno Ganz) trennen. Die ahnungslosen Kinder, die mit ihren (Ehe-)Partnern zur Feier angereist kommen, taumeln ebenfalls von einer Beziehungskrise in die nächste. Selbst die frisch verliebte jüngste Tochter (Nina Blum) setzt ihren Liebhaber (im Schlafrock) vor die Tür, als sie ihn nachts mit ihrer älteren Schwester erwischt. Lediglich die 85-jährige, kauzige Großmutter (Ernie Mangold in Hochform) schwärmt vom seligen Gatten - der ist allerdings seit 25 Jahren tot. Eine überspitzte Satire? Wohl kaum. In Wien werden 60 Prozent aller Ehen geschieden.