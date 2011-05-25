Familienfest ohne Entkommen

3sat und ARD setzten am Dienstag fast unbemerkt einen Schwerpunkt. Das dänische Familiendrama "Das Fest" von Regisseur Thomas Vinterberg aus dem Jahr 1997 führt exemplarisch vor Augen, was die meisten Missbrauchsopfer wohl in der Realität nie wagen würden. Zu seinem 60. Geburtstag lädt der erfolgreiche Hotelier und Patriarch Helge Klingfeld-Hansen seine Familie auf seinen Landsitz ein. Dem Familienfest wird sehr schnell ein jähes Ende gesetzt, als der älteste Sohn Christian in seiner Tischrede den Vater beschuldigt, ihn und seine Zwillingsschwester Pia, die sich das Leben nahm, jahrelang sexuell missbraucht zu haben. Die erste Reaktion der entsetzten Verwandten: Sie wollten so schnell wie möglich weg. Doch der Koch hat alle Autoschlüssel verschwinden lassen. Die Familie musste sich der Situation stellen. Der anschließende Dokumentarfilm "Und wir sind nicht die Einzigen" über die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule und der Film "Von den Eltern missbraucht, vom Staat ignoriert" von Sebastian Bellwinkel zeigt, wie wenig für die Bewältigung dieser Traumata in der Realität getan wird.