Fashion Award an junges Label aus Österreich

Vor allem AbgängerInnen von Mode(hoch)schulen, die eine Karriere als Designer einschlagen wollen, brauchen am Anfang Anerkennung, Lob - und finanzielle Hilfe, weiß Jury-Vorsitzende Andrea von Bonin, Art Director bei Pierre Lang Europe. Mit dem Fashion Award solle zudem "die Grenze zwischen Kunst und Kommerzialität verschwinden". Der mit 7.000 DM dotierte Preis wurde den beiden Tirolerinnen für "Einfälle, Stoffauswahl und Gesamteindruck" ihrer Erstlingskollektion zuerkannt.



17 DesignerInnen aus Europa



Insgesamt 17 DesignerInnen aus sechs europäischen Ländern werden in Wien ihre Kollektionen an Messeständen und bei abendlichen Modeschauen im MAK präsentieren. Gestartet wird mit der "IMOTA Opening Night" am Donnerstag um 20 Uhr, "Elfenkleid" eröffnet den Modereigen, gefolgt von den Kollektionen von "Herz & Stöhr" aus Berlin, Michael Mayer und Birgit Bogusch aus Wien sowie Anja Gockel (Mainz-London). Mit "Scandinavia meets Austria" geht es am Freitag um 20 Uhr in die Herbst/Winter- und Frühjahr/Sommer-Mode, wie sie sich Klaere Uten Like aus Oslo, J. Lindeberg aus Stockholm, By Groth aus Kopenhagen sowie Christoph Nardeaux + Source-Code, km/a und Lapadu aus Wien vorstellen.



"Det is Berlin!"



"Det is Berlin!" heißt es am Samstag ab 20 Uhr, wenn Esmod, Frisch, Gu-BEE, NIX, Coration und Ilka Fiedler Berliner Mode präsentieren. Unermüdliche können sich am 28. Oktober dann noch der "ABSOLUT IMOTA" Abschlussparty im "Club Meierei" im Wiener Stadtpark hingeben. ebe