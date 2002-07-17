Fast jeder Mandatar hat einmal eine Frage

Damit, so Fischer, sei die Zahl der Anfragen "stabil auf hohem Niveau". Insgesamt bringen es die Mandatare auf 4.251 Anfragen seit Beginn der Legislaturperiode. Kritik kommt vom Präsidenten am - aus seiner Sicht - mangelnden Bemühen der Regierung um Konsens bei wichtigen Gesetzesvorhaben, beispielsweise im Fall der Nachfolgeregelung für den § 209. Auch dass die Regierung zunehmend versuche, die Diskussion von Regierungsberichte im Plenum zu umgehen, beanstandet der Präsident.



Das kommende Parlamentsjahr wird nach Ansicht Fischers im Zeichen der EU-Erweiterung stehen.