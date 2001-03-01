Fatwa kostete 30.000 Tote

"Die Memoiren des Grand Ayatollah Hossein Ali Montazeri", heißt das Buch, das die schrecklichen Enthüllungen über die Amtszeit Khomeinis enthält. Montazeri war einer der Gründer des islamischen Regimes und von vielen schon als Nachfolger Khomeinis gehandelt, bis er wegen seiner offenen Meinungsäußerung abgesetzt wurde. Derzeit steht er in der heiligen Stadt Qom unter Hausarrest.



Einer der beweiskräftigsten Briefe, die in dem Buch zitiert sind, ist jener, in dem Ayatollah Ali Khomeini das Todesurteil fatwa erlässt, alle Mojahedin, also alle Gegner des islamischen Regimes, zu töten. Nach diesem kurz nach dem Ende des Iran-Irak-Krieges im Juli 1988 erlassenen Befehl wurden alle Gefangenen befragt, ob sie dem islamischen Regime treu seien, bei einer negativen Antwort wurden sie umgehend hingerichtet.



Montazeri berichtet, dass bereits nach vierzehn Tagen 3.800 Menschen getötet worden waren. Er selbst habe Khomeini damals gewarnt, dass diese Aktionen die Opposition nur noch stärken würden. Insgesamt seien bei diesem Massaker 30.000 Menschen exekutiert worden - zumeist gehängt.



"Diese Greueltaten passieren heute noch immer", erläutert der Vorsitzende des Komitees für auswärtige Angelegenheiten der Nationalen Iranischen Wiederstandbewegung (NCRI), Mohammad Mohaddessin. Der neu gewählte Präsident Mohammad Khatami sehe sich zwar gerne als Reformer, die Menschenrechtsverletzungen gingen aber weiter.



Mohaddessin will nun nach New York reisen, um dort den Vereinten Nationen diverse Unterlagen zu den Massakern vorzulegen und vorzuschlagen, ein Tribunal einzurichten, das die Verbrechen sowohl unter Khomeini als auch unter Khatami untersucht.



Khaterat-E Hoseyn-Ali Montazeri: Montazeri's Memoir; Taschenbuch, ISBN: 188381958X, Verlag: Ketab Corporation, Jänner 2001