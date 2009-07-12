Faymann will Staatsbetriebe neu organisieren

Anlass für den Vorstoß Faymanns ist das Debakel um den AUA-Verkauf, für das er auch ÖIAG-Chef Peter Michaelis verantwortlich macht. Michaelis wies jede Schuld von sich und meinte, der Privatisierungsprozess der AUA befinde sich "in einer sehr schwierigen Phase". Daher sollten "alle Beteiligten und alle Verantwortlichen ihre Bemühungen darauf richten, eine gemeinsame Lösung im Interesse der Austrian Airlines zu unterstützen".



Fraglich ist, ob Faymann den Koalitionspartner ÖVP für seine Pläne gewinnen kann. Vizekanzler Josef Pröll erklärte, dass die betroffenen ÖIAG-Unternehmen und deren Mitarbeiter "in dieser hoch-sensiblen Phase" nicht mit einer Strukturdiskussion überfordert werden sollten: "Selten war es in der Politik so entscheidend, die Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu diskutieren."



Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl assistierte Pröll. Wenn es beim AUA/Lufthansa-Deal zu keiner tragfähigen Lösung komme, werde die ÖIAG als nationaler Sanierer gebraucht werden: "Jetzt ist die AUA vorrangig und nichts anderes."



In Sachen AUA brachte der Sonntag nichts Neues. Auch nach einem Gespräch mit Vertretern der EU-Kommission am Samstag konnte Faymann nicht sagen, ob Brüssel den Kauf der Fluglinie durch die deutsche Lufthansa rasch genehmigen werde oder die vertiefte Prüfung bis in den August dauere. Einen Plan B wollte der SPÖ-Chef nicht kommunizieren, auch wenn es eine Reihe von Überlegungen gebe, sollte der Verkauf der AUA scheitern.



Dass es mit der Airline überhaupt so weit gekommen ist, sieht der Kanzler zu einem guten Teil in der Verantwortung der ÖIAG: "Die AUA ist ein Beispiel dafür, dass die ÖIAG versagt hat", teilte Faymann mit und erinnerte daran, dass Holding-Chef Peter Michaelis bei der Fluglinie als Aufsichtsratsvorsitzender agiert habe. Dessen Salär von 700.000 Euro sei das Dreifache des Gehalts des Bundespräsidenten, davon die Hälfte leistungsbezogen: "Was ist denn das für eine Leistung bei AUA, der Post oder der Telekom?".



Oposition spricht von Ablenkung



Die Opposition betrachtete die Kritik des Kanzlers mit Skepsis. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl sprach von einer "Nebelgranate", um von anderen Problemen abzulenken, unterstützte Faymann aber, was die Kritik an den hohen Gagen in der ÖIAG anging. BZÖ-Generalsekretär Martin Strutz nannte den Plan, die ÖIAG aufzulösen, ein politisches Schuldeingeständnis des Kanzlers und der rot-schwarzen Regierung. Grünen-Vizeklubchef Werner Kogler fand Faymanns Vorschlag zwar diskutabel, empfand den Zeitpunkt für das Vorpreschen des SP-Chefs aber als"äußerst verdächtig". Es sei offensichtlich, "dass der Kanzler das Regierungsversagen beim AUA-Desaster vertuschen will."