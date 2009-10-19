Fehler im System

Rapids Markus Heikkinen hat plötzlich ein Zwicken in der Leiste gespürt - Adduktoreneinriss. Sturms Jakob Jantscher hatte genau dort auch schon Probleme, Kollege Andreas Hölzl musste wegen einer leichten Blessur zuletzt pausieren. Auch Veli Kavlak, Manuel Ortlechner, Marc Janko, Daniel Beichler, Julian Baumgartlinger hatten in den vergangenen Wochen das eine oder andere Wehwehchen. Kein Wunder bei der Belastung. Alle spielen in der Europa League, in der Meisterschaft und im Nationalteam. Keine Chance zur Regeneration. Den internationalen Spielkalender wird man nicht ändern können, doch die Klubs sollten langsam einsehen, dass eine 36-Runden-Meisterschaft ihre Kicker, also ihr Kapital, gefährdet. Nächste Woche etwa pausiert der Europacup, dafür ist am Mittwoch Bundesliga. Verletzungen sind nicht immer nur Pech, bisweilen sind sie systemimmanente Konsequenzen.