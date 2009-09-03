Fehlerbeseitigung

So wurde beispielsweise der PDF-Import verbessert. Version 3.1.1. schließt auch eine potentielle Sicherheitslücke.



Details zum Leck werden erst am 11. September veröffentlicht. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt das OpenOffice-Projektteam jedoch, auf die neue Version umzusteigen.



Größere Änderungen soll es erst mit der Version 3.2 geben, die Ende November erscheinen wird.



OpenOffice 3.1.1 kann auf der Homepage des Projekts kostenlos heruntergeladen werden.



+++ Open Office