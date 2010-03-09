Fehlinvestition

Vielleicht weiß aber auch Peter Schröcksnadel noch nicht genau, was Peter Schröcksnadel vorhat, und das könnte eher weniger gut sein, nachdem er im ersten Gepoltere schon umfassende Maßnahmen angekündigt hat. Sein Problem: Was tun mit den alten Trainern, ohne zu riskieren, dass sie ins Ausland gehen? Sollte sich die "umfassende Reform" auf eine Postenschaffung für ausgediente Coaches beschränken, wären die Millionen woanders besser angelegt.