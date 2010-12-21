Feine Ironie oder schlicht jenseitig?

Preisfrage ohne Preis: Was haben der Präsident der Arbeiterkammer, ein ehemaliger Vizekanzler, ein ehemaliger EU-Landwirtschaftskommissar, der Präsident des Gemeindebundes und eine Ex-Vorsitzende der Hochschülerschaft gemeinsam?



Einiges natürlich. Immerhin stammen Herbert Tumpel, Hannes Androsch, Franz Fischler, Helmut Mödlhammer und Barbara Blaha ausnahmslos aus dem ausschließlich rot-schwarzen Biotop, das Politik und Verbände dieser Republik seit ewigen Zeiten in eisernen Händen hält.



Um genau diese fünf zweifelsfrei höchst ehrenwerten Persönlichkeiten zu einer TV-Debatte über "das große Aufbegehren der Bürgergesellschaft" einzuladen, wie dies der ORF am Sonntagabend tat, muss man entweder über einen bemerkenswert feinen Sinn für Ironie oder aber ein völlig jenseitiges Verständnis von Bürgergesellschaft haben (vielleicht schreibt auch deshalb der ORF den Begriff unter Anführungszeichen).



Viel spricht leider für Letzteres, denn von einer ironischen Annäherung an die typisch österreichische Interpretation von Bürgergesellschaft war im Verlauf der Sendung nichts zu bemerken. Konsequenterweise hätte das Thema der Sendung daher lauten müssen: "Warum ist in Österreich



eine von den Parteien und Pflichtmitgliedschaftsverbänden unabhängige Bürgergesellschaft strukturell unmöglich?" Dazu hätten die geladenen Damen und Herren zweifellos einiges beitragen können. Umso bemerkenswerter die These der Polit-Beobachter vom Küniglberg, die glauben, einen "großen Aufstand der Bürgergesellschaft" konstatieren zu können.



Interessanter wäre es da schon, den Ursachen für dessen Ausbleiben auf den Grund zu gehen. Tatsächlich entlädt sich die Unzufriedenheit der sogenannten einfachen Bürger dieses Landes vorzugsweise in der einfachsten Variante: In schlechten Zensuren für die p.t. Regierenden. Das geht ohne großes eigenes Engagement, weil ohnehin die diversen Umfrageinstitute ständig auf der Suche nach Auskunftswilligen sind.



Jenseits derartiger rhetorischer Empörungsarbeit ist die politische Kultur der heimischen Bürgerschaft auf strikte, fast schon mönchische Enthaltsamkeit gepolt. Die hartnäckige Entmündigungsstrategie des österreichischen Verbändestaates und ihre Form der totalen Repräsentation bleibt eben nicht ohne Folgen.



*



Wiens Grüne wissen, auf welches politische Mammutprojekt samt erheblichem Absturzpotenzial sie sich mit der rot-grünen Rathaus-Koalition eingelassen haben. Immerhin zählten sie in den vergangenen Jahren zu den schärfsten Kritikern der alleinregierenden Roten. Das soll und muss sich jetzt allerdings in kürzester Zeit ändern.



Mit Gespür für Selbstironie bringt das Thomas Blimlinger, der grüne Bezirksvorsteher von Wien-Neubau, in seinen Weihnachtswünschen auf den Punkt: "Die schärfsten Kritiker der Elche sind jetzt plötzlich selber welche." Und auf der Innenseite der Karte haben sich zwei Rentiere ganz doll lieb - das eine mit roter, das andere mit grüner Nase ...



Mehr Pathos wirft demgegenüber der ÖAAB in die weihnachtliche Waagschale. Die schwarzen Arbeitnehmervertreter verschickten eine DVD des Hollywood-Rührstücks "Das Streben nach Glück" mit Superstar Will Smith in der Hauptrolle. In dieser nach einer wahren Begebenheit verfilmten Geschichte kämpft sich ein alleinerziehender Vater durch einen widrigen Alltag. Selbstredend mit Happy End.