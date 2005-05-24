Feldkirch: Elmar Fischer neuer Bischof

Mit Fischer fiel die Wahl von Papst Benedikt XVI. auf einen bescheiden und still auftretenden Gottesmann. "Wenn man mich fragen würde, würde ich überlegen", hatte Generalvikar Elmar Fischer bei der Abberufung von Klaus Küng nach St. Pölten gesagt, als ein Journalist die Nachfolge-Frage gestellt hatte. Offenbar hat der 68-Jährige nun Ja gesagt, auch wenn er das Bischofsamt nicht unbedingt anstrebte. "Wer die Aufgaben eines Bischofs kennt, wird sich da sehr zurückhalten", hatte Fischer im Dezember gesagt. Aber nachdem er diesen Beruf gewählt habe, "muss ich letztendlich auch für so etwas bereit sein".



Mit dem 68-jährigen Fischer hat Benedikt XVI. letztlich einen Überraschungskandidaten zum Bischof von Feldkirch bestellt. Lange Zeit galt Benno Elbs, Pastoralamtsleiter der Diözese, als Favorit auf den Bischofsstuhl. Als einziges Manko wurde Elbs, der eng mit Bischof Küng zusammenarbeitete, sein junges Alter von 44 Jahren angekreidet. Fischer stand in den vergangenen Jahren nur ein Mal im Rampenlicht, als er 1996 mit einem kircheninternen Brief zum Thema Homosexualität heftige Proteste provozierte und sich entschuldigen musste. Nun soll er offenbar ein Übergangskandidat sein. Als Bischof muss er mit 75 Jahren muss er sein Rücktrittsgesuch einreichen.



Elmar Fischer wurde am 6. Oktober 1936 in Feldkirch-Tisis geboren. Nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer nahm er 1955 an der Universität Innsbruck das Theologie-Studium auf, das er 1961 abschloss. Im selben Jahr wurde er vom ersten Feldkircher Bischof Bruno Wechner zum Priester geweiht. Anschließend war er bis 1965 als Kaplan in Lustenau-Rheindorf tätig, bevor er für fünf Jahre als Pfarrprovisor in Sibratsgfäll (Bregenzerwald) tätig war. Während dieser Zeit verfasste er seine Dissertation, die sich mit der Seelsorge im Generalvikariat Feldkirch auseinander setzte.



Von 1970 bis 1982 war Fischer Rektor des diözesanen Studieninternats Marianum in Bregenz, ab 1974 zusätzlich Direktor der staatlich anerkannten diözesanen Lehranstalt für Ehe-, Familien- und Lebensberater (bis 1990). In diesen Jahren arbeitete der neue Feldkircher Bischof auch in der Ehe- und Familienberatung, der Ehevorbereitung und Familienbildung. Von 1979 bis ebenfalls 1990 leitete Fischer das von ihm mitbegründeten Ehe- und Familienzentrum der Diözese Feldkirch. Neben seiner Ausbildung als Ehe- und Familienberater hat sich Fischer auch die Qualifikation als Psychotherapeut erworben. Am 6. März 1989 wurde Elmar Fischer von Bischof Klaus Küng zum Generalvikar der Diözese Feldkirch bestellt und 1990 zum Päpstlichen Ehrenprälat ernannt.