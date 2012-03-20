Fernkälte für die Ringstraße

Wien. Diese Baustelle am Donaukanal wenige Meter flussabwärts des Lokals "Flex" sorgt schon seit einigen Monaten für kleinere Behinderungen im Fußgänger- und Radverkehr. Allerdings verbirgt sich dahinter nicht das nächste Gastronomie-Projekt am Wasser, sondern ein Bauwerk zur Lieferung von Fernkälte durch die Wiener Stadtwerke. Demnach sollen so in den nächsten Jahren etliche Bauten entlang der Ringstraße vom Kai bis zur Universität an das stetig wachsende Fernkälte-Netz angeschlossen werden.



Das derzeit am Donaukanal entstehende Flusswasser-Entnahmebauwerk wird dabei zur Rückkühlung verwendet und ist Teil der ebenfalls in Bau befindlichen Fernkältezentrale, die in einen Teil einer Garage in der Zelinkagasse integriert wird.

Aus Wärme wird Kälte