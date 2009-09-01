Fernseh-Quiz mit Tücken

Abgesehen davon, dass mitunter Anrufe mit falschen Antworten direkt aus dem Studio kommen sollen, passiere es auch oft, dass "versehentlich" die Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen freien Telefonleitungen ins Studio nicht eingehalten werde und somit alle Leitungen besetzt seien.



Manchmal würden auch mitten in der laufenden Aufgabe (etwa: "Finden Sie Tiere im Buchstabenraster") einfach die Buchstaben vertauscht. Dass bei Mathematik-Aufgaben meist die allgemeingültigen Regeln (Punkt vor Strich etc.) nicht gelten, sei da nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Eine Regel aber gilt immer: Wer anruft, ist selber schuld.