Fernsehen am blauen Band

Mein Fernseher tickt. Seit geraumer Zeit werde ich vom eigenen Flimmerkasten angezählt. Noch elf Tage gibt er mir Zeit, um in eine bessere, digitale Zukunft zu gelangen. Dabei spielt er unaufhörlich ein hässliches blaues Band ein. Zunächst störte mich diese Aufdringlichkeit. Immer die gleiche, simple Aufforderung flimmerte mir vor den Augen: "Um ORF 1, ORF 2, ATV und Puls TV weiter über Antenne zu empfangen, benötigen Sie ein DVB-T-Endgerät." Mittlerweile finde ich die Botschaft beruhigend, hat sie doch ein Ablaufdatum. Elf Tage noch und das blaue Band ist weg - und damit ein Stück TV-Geschichte. Eigentlich schade, denn man könnte diese teuflische Mahnung jederzeit bei unbeliebten Sendungen einsetzen. Ein blaues Band mit Ablaufdatum besitzt der ORF bereits, warum es in der Mottenkiste verkommen lassen?