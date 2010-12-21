Fernsehen, erfrischend direkt

Es war eine der wenigen Sternstunden des Fernsehens, die auch nach Jahrzehnten immer noch lustig sind. Zwar nicht für die Beteiligten, wohl aber für den Zuseher. Denn dem dänischen Gesundheitsminister Bertel Haarder (66) ist ein Interview mit dem dänischen Fernsehen - sagen wir einmal - leicht entglitten. Nachdem der Interviewer sich nicht an die zuvor abgesprochenen Fragen hielt, rastete der Minister aus. Er bezeichnete den Journalisten als "Arschloch" und meinte: "Du behandelst mich hier wie Scheiße." Das gegenseitige "Du" ist in Dänemark übrigens normal. "Wenn du in so einer Stimmung bist, solltest du dich nicht filmen lassen", versuchte der Interviewer den Minister zu beruhigen. Aber Haarder war zu diesem Zeitpunkt über eine Frage zur Anzahl von Operationen gegen Fettleibigkeit so erbost, dass es kein Halten mehr gab. Immer wieder startete der Rechtsliberale neue Verbalattacken: "Du kannst hier Freitagabend nicht mit Fragen kommen, von denen ich keinen Schimmer habe. Mir reichts." Um dann den Interviewer anzuschreien: "Frag, verflucht nochmal. Du bist hier der Herrscher."