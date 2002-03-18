Obwohl die Reform eine der derzeit größten Baustellen in der EU ist, war sie in Barcelona nur ein Randthema.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 24 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Wenn nur mehr unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, mit großräumigen Absperrungen, engmaschigen Kontrollen, abgestellten Panzern und Scharfschützen, die europäischen Spitzenpolitiker tagen können, ist Feuer am Dach der Union. Barcelona hat wieder bewiesen: Die EU muss ihren Apparat reformieren, will sie weiter funktionieren.
Schon ab der zweiten Jahreshälfte, unter dänischer Ratspräsidentschaft, wird das EU-Vorsitzland nur mehr den formellen Gipfel im sechsten Monat ausrichten. Der informelle Europäische Rat findet dann in Brüssel statt. EU-Generalsekretär und Außenpolitik-Beauftragter Javier Solana hinterfragt auch das Rotationsprinzip des Vorsitzes. Wenn die Union auf 25 bis 30 Mitglieder gewachsen sein wird, ist etwa eine Gruppenpräsidentschaft von mehreren Staaten denkbar. Reform-Ideen wird der Europäische Rat im Juni in Sevilla diskutieren. Die Regierung entsendet dazu EU-Botschafter Gregor Woschnagg.