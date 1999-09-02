Feuerwehrausstatter Rosenbauer spürt verschärften Wettbewerb

Eine Erholung der Branchenkonjunktur sei in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht in Sicht, sagte der Vorstandsvorsitzende Julian Wagner gestern vor Journalisten. Das Ergebnis der gewöhnlichen



Geschäftstätigkeit (EGT) des Konzerns lag im ersten Halbjahr bei 9 Mill. nach 55 Mill. Schilling in den ersten sechs Monaten 1998. Das Ergebnis sei jedoch aufgrund des im Vergleich zum Jahresplan



unterproportionalen Liefervolumens nicht repräsentativ, betonte Finanzvorstand Robert Kastil. Der Konzernumsatz lag mit 1,579 Mrd. Schilling in der Dimension der Vorjahresperiode (1,540 Mrd.



Schilling). Für das Gesamtjahr wird ein EGT von 80 bis 100 Mill. Schilling angepeilt. Einige Aufträge, wie etwa 45 Löschfahrzeuge für Ungarn, die Ende Juni fertig gestellt waren, würden erst im



zweiten Halbjahr ergebniswirksam, erläuterte Wagner.