Fidel Castro geht es gut

Bereits zuvor hatten die Zeitungen mit Bildern über ein Gespräch Fidels mit dem ecuadorianischen Präsidenten Rafael Corea berichtet.



Correa hielt sich laut ecuadorianischen Medienberichten wegen einer medizinischen Untersuchung in Kuba auf. Erstmals seit langem erschien der 83-jährige Castro nicht mit einem Sportanzug bekleidet, sondern in einem weißen Hemd. Die beiden hätten ausführlich über die wichtigsten internatonalen Fragen sowie über eine Vertiefung der Freundschaft zwischen ihren Staaten gesprochen, berichtete die Zeitung Juventud Rebelde.



Das Video war den Angaben des Fernsehens zufolge Samstag früh aufgenommen worden. Castro habe sich mehr als drei Stunden Zeit für die Jura-Studenten genommen.



Fidel Castro ist seit Ende Juli des Jahres 2006 nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er hatte sich damals einer Operation unterziehen müssen und danach nach eigenen Worten mit dem Tode gerungen.