Fidel im Fernsehen

Der Ex-Präsident des Inselstaats sprach in der Talkshow "Mesa Redonda" ("Runder Tisch") über den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Er redete langsam, wirkte aber entspannt. Im Juli 2006 hatte sich Castro einer schweren Darmoperation unterziehen müssen, seitdem hat er sich fast vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Präsidentenamt gab er an seinen Bruder Raúl weiter.



Im Jahr 2007 wurde ein zuvor aufgezeichnetes Kurz-Interview über Vietnam mit ihm ausgestrahlt. Ansonsten trat Castro nicht mehr auf. Am Wochenende hatten Fotos in den staatlichen kubanischen Zeitungen den 83-Jährigen zusammen mit Arbeitern gezeigt.