Fidesz nimmt nun Städte ins Visier

Besonders gut stehen die Chancen für Fidesz in Budapest, wo noch ein Liberaler regiert. Seit 1990 hat Gabor Demszky das Amt des Oberbürgermeisters ununterbrochen inne. Seine Ära, die zuletzt von Skandalen überschattet war, geht jedoch am Sonntag definitiv zu Ende. Demszky ist amtsmüde. Böse Zungen kolportieren, dass auch er die Wahl des Fidesz-Kandidaten und Kommunalpolitikers Istvan Tarlos zu seinem Nachfolger empfehle. Tatsächlich hat Demszky nur davon gesprochen, er räume seinem Konkurrenten die besten Chancen ein.



Insgesamt treten in der ungarischen Hauptstadt nicht weniger als acht Kandidaten an. Beobachtern zufolge dürfte Tarlos zugute kommen, dass sich Liberale, Sozialisten und die für eine stärkere Zivilgesellschaft eintretende LMP nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten. Trotzdem rechnet sich auch der sozialistische Kandidat Csaba Horvath, bisher stellvertretender Oberbürgermeister, gute Chancen aus.



Im Fall seines Sieges will Tarlos Budapest international besser vermarkten. Es habe den Konkurrenzkampf gegen Wien verloren und müsse sich nun gegen Bukarest und Belgrad behaupten. Horvath wiederum will vor allem den öffentlichen Nahverkehr modernisieren.



Besonders hoch ist der Zuspruch für Fidesz auf dem Lande. Hier kommt die schärfste Konkurrenz vom rechtsradikalen Jobbik. Die Partei will ihre Position als derzeit drittstärkste politische Kraft im Land nach Fidesz und den Sozialisten weiter ausbauen. Ihre Vertreter werben deshalb höchst aggressiv für sich und plädieren etwa dafür, Roma in Sonderlager zu bringen.