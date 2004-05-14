Fiedler-Nachfolge: Zeit wird knapp

"Der parlamentarische Fahrplan wird absichtlich verschleppt, damit sich die ÖVP bis zum Schluss alle Optionen offen halten kann", ist Werner Kogler, RH-Sprecher der Grünen, überzeugt. Er vermisst konkrete Termine für eine Sitzung des Hauptausschusses, bei der man sich mit der Fiedler-Nachfolge befassen können.



Diese soll, heißt es aus dem Büro Khols gegenüber der "Wiener Zeitung" , beim Präsidium kommenden Mittwoch festgesetzt werden. Vom Vorwurf Koglers, dass man bewusst auf Zeit spiele, will man hier nichts wissen: Ein rechtzeitiger Beschluss des Nationalrats über die Nachfolge Fiedlers sei nicht gefährdet. Ein solcher könnte etwa an den beiden letzten Plenartagen vor der Sommerpause am 16. und 17. Juni fallen.



Keine Eile hat im Gegensatz zu den Grünen die FPÖ. Sie will vor allem die Bestellung eines neuen RH-Präsidenten und die EU-Wahl auseinander halten. Dementsprechend tritt Klubchef Herbert Scheibner dafür ein, dass das Hearing im Hauptausschuss erst nach dem Urnengang am 13. Juni stattfinden soll. Dies hätte jedoch automatisch zur Folge, dass vor dem Ausscheiden Fiedlers kein Nachfolger mehr rechtzeitig bestellt werden könnte. Für Scheibner kein Problem: "Besser fünf Tage eine Übergangslösung, die festgelegt ist, als eine parteipolitische Diskussion vor einer Wahl."



Was das konkrete Procedere der Bestellung betrifft, empfiehlt ÖVP-Klubchef Wilhelm Molterer dieselbe Vorgangsweise, wie sie schon 1992 bei der ersten Wahl Fiedlers zum Präsidenten durchgeführt wurde: Nominierung der Kandidaten durch die Fraktionen, Abhaltung eines internen Hearings der Kandidaten im Hauptausschuss und Wahl im Plenum des Nationalrates auf Basis eines Wahlvorschlages des Hauptausschusses.



Ebenso ging gestern die Diskussion darüber weiter, wem denn das Recht auf eine Nominierung des neuen RH-Präsidenten zustehen und über welche Eigenschaften diejenige Persönlichkeit verfügen sollte.



Riesengroßer Heißluftballon



Kogler will jedenfalls den bisher genannten Namen keine allzu große Bedeutung beimessen: Er sieht in diesen lediglich einen "riesengroßen Heißluftballon". Die SPÖ ist dagegen immer noch verärgert, dass die Grünen einen SPÖ-Kandidaten ebenso ablehnen wie einen der Regierungsparteien und stattdessen eine parteifreie Persönlichkeit bevorzugen. Das sei wohl als "Vorleistung für Schwarz-Grün" auf Bundesebene zu sehen, merkte SP-Bundesgeschäftsführer Darabos verärgert an.



Sollte übrigens tatsächlich eine Übergangslösung für die RH-Führung notwendig werden, würde diese automatisch der "rangälteste Beamte" übernehmen. Dieser heißt derzeit Winfried Wolf (62) und ist dienstältester Sektionschef des Hauses. Wolf arbeitet schon seit 35 Jahren für den Rechnungshof.