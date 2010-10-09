Fielmann will im Ausland expandieren

Zeiss verwies auf die bisher rund 650 eigenen Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und den Niederlanden sowie die Vertretung durch einen Franchisepartner im Baltikum. "Zielrichtung für diese Märkte ist es, insgesamt 820 bis 850 Niederlassungen in den nächsten fünf bis sieben Jahren zu betreiben." In andere Länder könne Fielmann durch Zukäufe vorstoßen.



Den Aktionären stellte der Finanzchef des MDax-Unternehmens eine höhere Dividende in Aussicht. Das Unternehmen hat für 2010 bereits eine Steigerung von Absatz, Umsatz und Gewinn angekündigt. Zeiss sagte nun: "Wir gehen davon aus, unsere attraktive Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2010 beizubehalten - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Dividende." (APA)