Filetierung der Elite

Die Uefa hat den Champions-League-Spieltag weiter filetiert und spielt das Achtelfinale nun an acht verschiedenen Terminen. Zweimal pro Woche, vier Wochen hintereinander. "Damit mehr Fans die Chance haben, die größeren Spiele zu sehen", meint die Uefa. Zwar hat das Achtelfinale durchaus den einen oder anderen Kracher zu bieten hat, es ist aber doch noch recht nah an der Gruppenphase und hält damit für den Großteil des Publikums mehrheitlich Dutzendware bereit.