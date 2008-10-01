Film aus der Mottenkiste

Am Dienstagabend wurde im Bayerischen Fernsehen "Der Preis" gezeigt. In diesem komödiantischen Krimi von 1963 kommt Newman als junger Literaturnobelpreisträger nach Stockholm, um seinen Preis abzuholen. Dort wird er in eine mysteriöse Aktion verwickelt, die nur vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs denkbar ist: Ein US-Wissenschafter wird von den Russen entführt. Schöne Frauen (u. a. Elke Sommer) spielen natürlich auch eine wichtige Rolle.



Das Ganze ist also ein bisschen James-Bond-ähnlich und nicht übermäßig interessant. Manchmal tut man verstorbenen Größen auch dadurch einen Gefallen, dass man bestimmte Filme nicht mehr zeigt.