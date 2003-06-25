Filzkugel und G'spaßlaberln

Nach ein paar - auftragsgemäßen - Stichproben bei ATVplus hier ein erster Befund. ATVplus aktuell um 19.15 Uhr ist, wie bei einem Privatsender zu erwarten, ein Kessel Buntes - also Infotainment pur. Kommt bei uns zirka so an wie das Streiferlhemd des Moderators Knapp: Reine Geschmackssache. Kann zwischendurch kaum schaden. Bei Bedarf ziehen wir natürlich die kulturimprägnierte, hochgeschlossene und konventionell g'sackelte ZiB vor. Apropos g'sackelt: Der Mensch ist in unseren Breitengraden notgedrungen ein Stoff-Tier. Dazu noch die Schamgrenze, und fertig war und ist die Zivilisation, die samt einem Schuss Kultura das Da- und Zusammensein erträglicher macht. Tadellos in dieser Hinsicht der Auftritt Josef Broukals im samstägigen Wissensmagazin "Aha!": Bekanntes Gesicht, bewährte Moderation plus Montur. Das Ursprünglichste in Sache Montur ist aber dennoch die Haut. Selbige zeigen die sexy Wettermädels kurz vor halb acht. Und diese Manuelas und Anitas erzählen unter Hervorhebung ihrer knapp verhüllten G'spaßlaberln erotische Gschichterln ums Wetter herum. Fehlt zum schwül-trägen Tonfall nur noch ein behmisches Akzenterl - schon gingen die Pupperln als Dolly Busters Erbinnen durch. Conclusio: Ebenfalls reine Geschmacksfrage irgendwo zwischen doof/dämlich und fast schon Kult. Kult auf jeden Fall ist Wimbledon. Und da hat ATV schon am ersten (Mon)tag einen Glücksgriff getan. Das Sensationsmatch Hewitt-Karlovich, von Ex-ORF-ler Franz Krynedl angenehm kommentiert, hat die Quoten auf sportlich-seriöse Art gewiss in die Höhe getrieben. Dank der Filzkugel: ATV zeigte sehenswert auf. Wer Läppisches wie "The Chair" oder "Echt - Die Redaktion" schaut: Selber Schuld.