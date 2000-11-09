Finanzbedarf Belgrads bei 4 Mrd. Euro

Im Rahmen einer Pressekonferenz meinte Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, die Wahlen in Jugoslawien vom 24. September und der darauffolgende Sturz Slobodan Milosevics lasse "keine weitere Entschuldigung zu, in dieser Region nichts zu unternehmen." Er betonte die Wichtigkeit wirtschaftlicher Prosperität für die eben erst etablierte, junge Demokratie in Jugoslawien und die Bedeutung privaten Kapitals für den Wiederaufbau der ganzen Region. Es sei bis heute vergleichsweise wenig Kapital in den Balkan geflossen, nämlich nur rund 2,6 Mrd. US-Dollar, was sich im Vergleich zu den rund 8 Mrd. Dollar, die in Polen und der Tschechischen Republik investiert worden seien, bescheiden ausnehme.



Seiichi Kondo, der stellvertretende Generalsekretär der OECD, verwies anschließend auf die Wichtigkeit einer Kooperation gerade mit Nicht-OECD -Mitgliedsstaaten in der vernetzten Welt. Hauptanliegen seiner Organisation sei die Schaffung eines günstigen Investitionsklimas, was den Kampf gegen die Korruption und die Schaffung eines entsprechenden Bildungswesens zur Voraussetzung habe. Es sei dies eine "enorme Aufgabe", die noch zu bewältigen sei.



Ewald Nowotny, Vizepräsident der europäischen Investitionsbank, schätzt unterdessen in einem Interview mit der Tageszeitung "Der Standard", den Finanzbedarf Jugoslawiens in den nächsten Jahren auf rund 4 Mrd. Euro ein. Allein für die Erneuerung und den Aufbau zentraler Infrastrukturbereiche wie Straßen und Brücken müsse mit 1,1 Mrd. Euro gerechnet werden, meinte der ehemalige SP-Parlamentarier. Jugoslawiens Schuld bei der Weltbank beträgt 1,4 Mrd. Dollar.