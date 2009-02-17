Finanzchef von Schaeffler muss gehen

Zudem hätten die Kreditgeber den Wirtschaftsprüfer Ernst & Young beauftragt, sich ein unabhängiges Bild von der finanziellen Lage des Herstellers von Wälzlagern zu machen.



Zuletzt hatte der für Schaeffler zuständige Gewerkschafter der IG-Metall, Wolfgang Müller, sogar vor einer Insolvenz des Unternehmens gewarnt und dringend staatliche Hilfe gefordert. Schaeffler und Continental haben zusammen 80.000 Mitarbeiter.



Das Blatt schreibt, die Banken hätten der Schaeffler-Führung angedroht, notfalls ihre Schulden in Eigenkapital zu wandeln, um so den Konzern zu kontrollieren. Schaeffler war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.



IAA ohne Continental



Der von der Schaeffler-Gruppe übernommene Autozulieferer Continental wird aus Kostengründen der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA im September in Frankfurt fernbleiben. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens.



Angesichts der dramatischen Krise in der Automobilindustrie hatte bereits der japanische Hersteller Mitsubishi auf einen IAA-Auftritt verzichtet. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will trotz dieser Meldungen von einer Absagewelle aufgrund der Branchenkrise nichts wissen. (APA, FTD, IG Metall)



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