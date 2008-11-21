Finanzminister Molterer sagt Ade

Der scheidende Vizekanzler begründet seine "sehr persönliche Entscheidung" mit dem notwendigen "Generationenwechsel" in der ÖVP und in der Regierung. "Ich mache jetzt Platz", so Molterer. Sein Mandat im Nationalrat nimmt er an, will sich aber beruflich vielleicht neu orientieren, genaueres sagte er nicht.



Zu den Koalitionsverhandlungen meinte Molterer, die Gespräche machen den Eindruck, dass eine Einigung "eine Frage einer relativ kurzen Zeit" sei. (APA)



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