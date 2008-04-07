Fingerabdrücke auf der E-Card?

Die FPÖ wiederum forderte eine Sofortmaßnahme zur persönlichen Identifizierung von Patienten, um Missbrauch durch "ausländische Gesundheitstouristen" zu verhindern. Gesundheitssprecher Dagmar Belakowitsch-Jenewein und David Lasar verlangten gerade in Wien zumindest eine zwischenzeitliche Sofortmaßnahme - bis zur Einführung der Version mit Foto und Fingerprint im Jahr 2010. Patienten müssen demnach neben der E-Card auch ihren Ausweis in der Ordination vorzeigen. Denn durch den vermuteten Missbrauch laufe das österreichische Gesundheitssystem Gefahr, zugrunde zu gehen, meint die FPÖ. (APA)



Jagd auf Minister-Daumen