Wien. Die Grünen sehen die geplante Ausstattung der E-Card mit Foto und Fingerabdruck als "schweren Anschlag auf den Datenschutz". Fingerabdrücke auf der E-Card wären ein weiterer Schritt zur Totalerfassung einer Person auf einem einzigen Datenträger. "Die E-Card wird so zum Steckbrief für gläserne Österreicher", warnte Sicherheitssprecher Peter Pilz am Montag.
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Die FPÖ wiederum forderte eine Sofortmaßnahme zur persönlichen Identifizierung von Patienten, um Missbrauch durch "ausländische Gesundheitstouristen" zu verhindern. Gesundheitssprecher Dagmar Belakowitsch-Jenewein und David Lasar verlangten gerade in Wien zumindest eine zwischenzeitliche Sofortmaßnahme - bis zur Einführung der Version mit Foto und Fingerprint im Jahr 2010. Patienten müssen demnach neben der E-Card auch ihren Ausweis in der Ordination vorzeigen. Denn durch den vermuteten Missbrauch laufe das österreichische Gesundheitssystem Gefahr, zugrunde zu gehen, meint die FPÖ. (APA)
Jagd auf Minister-Daumen